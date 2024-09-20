Школьники из Дмитрова поучаствовали в спортивно-оздоровительной игре

Ребята из начальных классов Катуаровской школы поучаствовали в игре «Зарничка». Они прошли строевую подготовку, ориентирование и тест.

Учащиеся 3-4 классов поучаствовали в спортивно-оздоровительной игре, цель которой — делать популярным всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

«Отряд юнармейцев под руководством учителя основ безопасности и защиты Родины провел увлекательные этапы игры. Командам предстояло пройти через испытания, включающие элементы строевой подготовки, ориентирование на местности, метание гранаты на точность, силовую гимнастику, составление боевого листка, шифровальные задачи, эстафету и тест на военную эрудицию. Все ребята показали свои навыки и отлично справились с заданиями», — сказала директор Катуаровской школы Елена Филь.

Победила в соревнованиях команда 3г класса. Второе место заняла команда 3г, на третьем месте — команда 3в.

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