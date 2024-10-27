Школьники из Дмитрова поучаствовали в областном математическом конкурсе

Ученики 10-х классов инженерной школы из Дмитрова проверили свои знания на математическом конкурсе. Задания касались базовых тем в алгебре и геометрии.

Всего в конкурсе поучаствовали 275 детей из 40 школ 20 регионов страны. В том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей, Калининграда, Петрозаводска, Великого Новгорода, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга.

Организовал состязание один из лицеев Санкт-Петербурга. Участники выполнили индивидуальные задания по основным темам алгебры и геометрии 10 класса. Они должны были проявить вычислительные навыки, построить график функции, решить логические задачи и геометрические задачи.

Такие мероприятия позволяют формировать интерес школьников к изучению математики и выявлять таланты.

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