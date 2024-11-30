Школьники из Дмитрова поучаствовали в международной конференции по биологии

Юные натуралисты школьного лесничества «Муравейник» Орудьевского образовательного учреждения приняли участие в международной научной конференции «Биологическое разнообразие. Интродукция растений». После мероприятий они посетили экскурсии по экспозициям Ботанического института.

Конференцию посвятили 300-летию Российской академии наук и 310-летию Ботанического сада Петра Великого. В ее рамках проходили семинары и лекции по интродукции тропических растений и сохранению коллекций в открытом грунте.

Виктория Хуснутдинова, Николь Ананьева и Кира Зубова под руководством учителя Павла Алексашина подготовили и представили исследование «Семенная продуктивность некоторых видов семейства зонтичных в условиях ботанического сада МГУ».

После основных мероприятий все отправились на экскурсии по экспозициям Ботанического института. Ребята познакомились с разнообразием растений.

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