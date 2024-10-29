Школьники из Дмитрова побывали на экскурсии в воинской части

Познавательную экскурсию в воинскую часть провели для семиклассников Подосинковской школы. Они увидели настоящие военные атрибуты, а также поучаствовали в практическом занятии.

Учащиеся из Дмитровского округа узнали, какие виды военного оружия существуют и как его применяют. Также для них организовали тренировку по учебному разминированию противотанковых и противопехотных мин.

Каждый желающий мог посидеть за рулем крупной военной машины. А после ребят угостили кашей и чаем со сладостями.

Экскурсию организовали при поддержке настоятеля храма Святого Духа в деревне Дубровки отца Димитрия.

«В Дмитровском округе ведется систематическая работа по взаимодействию образовательных учреждений, военно-патриотических организаций, воинских частей. Ребята должны понимать, что каждый молодой человек проходит службу в армии для того, чтобы стать настоящим мужчиной, способным встать на защиту семьи и страны», — сказала заместитель главы городского округа Дмитров Ирина Костышина.

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