Школьники из Дмитрова побывали на экскурсии в Бородинском музее-заповеднике

Победители и призеры патриотических и образовательных конкурсов и олимпиад из Дмитрова побывали в государственном Бородинском военно-историческом заповеднике. Мероприятие провели в рамках поддержки патриотического воспитания.

Участниками экскурсии стали активисты «Юнармии», «Движения Первых», семьи участников СВО и дети с ограниченными возможностями здоровья с родителями.

Ребята увидели исторические экспозиции и памятные места, связанные с Бородинским сражением и Великой Отечественной войной. Это свыше 200 памятников на Бородинском поле.

Также дети посетили Спасо-Бородинский женский монастырь. Поддержку организации события оказал временно исполняющий полномочия главы округа Иван Курданин.

«Экскурсии на исторические места, которые напоминают о героизме и мужестве наших предков, не только обогащают знания молодых людей, но и формируют у них чувство гордости за свою страну. Патриотизм — это не только любовь к Родине, но и уважение к ее истории», — сказал Иван Курданин.

Отметим, что Дмитровский и Можайский городские округа являются городами-побратимами с ноября 2019 года. Они совместно реализуют проекты по формированию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.

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