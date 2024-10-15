Школьники из Дмитрова побывали на экскурсии по Санкт-Петербургу

Осенние каникулы учащиеся Каменской школы № 2 из Дмитрова провели в Санкт-Петербурге. Их познакомили с историей и культурой северной столицы России.

Ребята из Дмитрова посетили обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. Им рассказали историю развития города от первых построек — Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости — до ансамблей последних эпох.

Школьники побывали в Спасе на крови, «Парадных залах» Юсуповского дворца и посетили теплоходную экскурсию «По рекам и каналам». Во второй день они познакомились с Кронштадтом, посетили памятник всем чинам российского флота и музейно-исторический парк «Остров фортов».

В третий день они побывали в городе Пушкин и осмотрели Екатерининский дворец и парк.

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