Школьники из Дмитрова победили на областном турнире математических игр

Школьники из Дмитрова заняли второе и третье место на четвертом турнире математических игр Московской области. Они соревновались в двух дисциплинах.

Соревнования прошли у Сергиево-Посадского физико-математического лицея. Его организовал образовательный центр «Взлет».

Школьники четвертых, пятых и шестых классов попробовали себя в «математической абаке» и «математическом домино». Участниками стали ребята из Дмитрова, Сергиева Посада и Пушкино.

Две команды четвероклассников представили Дмитров на турнире. В итоге они стали призерами соревнований.

«В каждой игре участники стремились решить как можно больше задач, опередив остальные команды. Все команды активно решали задачи, вместе обсуждали их и радовались общим успехам! Мы очень гордимся своими учителями и учениками! » — сказала директор гимназии «Дмитров» Олеся Лебедева.

Отметим, что подобные турниры пройдут на нескольких образовательных площадках в Подмосковье.

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