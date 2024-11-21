Школьники из Дмитрова победили на областном этапе чемпионата по экономике

Одиннадцатиклассники из Дмитрова приняли участие в кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству от Высшей Школы Экономики. Их бизнес-проект занял первое место среди 44 работ участников из Московской области.

Команды кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству при содействии менторов решают реальные бизнес-задачи, разрабатывают собственные проекты, их работу оценивают эксперты от бизнес-структур, вузов и органов власти.

Учащиеся 11 класса дмитровского лицея № 4 Егор Ломакин, Нина Климова и Полина Курышкина представили бизнес-проект на тему: «Внедрение искусственного интеллекта с целью улучшения качества жизни населения».

«Наши лицеисты прошли на региональный этап чемпионата и заняли первое место из 44 бизнес-проектов Московской области! Теперь ребята готовятся к защите своего проекта на всероссийском этапе. Поздравляем наших талантливых детей и их профессиональных наставников!» — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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