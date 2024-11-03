Школьники из Дмитрова победили на чемпионате России по танцевальному спорту

Воспитанники Центра дополнительного образования «Фиеста» из Дмитрова продемонстрировали высокий уровень подготовки на всероссийских соревнованиях Russian Open DanceSport Championships. Они выступили сразу в нескольких категориях.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Участниками стали более 2000 дуэтов из 80 регионов России и 16 стран мира.

Дмитров на чемпионате представили Артемий Иванов и Маргарита Миронова, а также Виктор Цибарев и София Широкова. Они выступали в составе команды от Московской области в разных категориях.

Также в соревнованиях по массовому спорту поучаствовали Матвей Карпец и Агния Макеева, Марк Бодров и Любовь Бубнова. Первая пара стала бронзовым призером в Абсолютном Кубке соревнований в категории «Дети-1».

«Мы гордимся нашими талантливыми воспитанниками и их выдающимися результатами. Их успехи вдохновляют других детей стремиться к высоким достижениям и продолжать развивать свои таланты», — сказала заместитель главы городского округа Дмитров Ирина Костышина.

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