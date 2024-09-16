Школьники в Дмитрове приняли участие в акции «Сохраним лес»

Школьный отряд «Муравейник» присоединился к экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе» . Они очистили от мусора Орудьевское лесничество, а также организовали там место отдыха.

Акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» проходит в 370 муниципальных площадках в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес». Она продлится до 29 сентября.

Ребята из отряда «Муравейник» вместе с юннатовцами Орудьевской школы прибрались в массиве под руководством лесничего Ивана Борисова и учителя биологии Павла Алексашина. Ребята убрали неликвидную древесину, собрали мусор и организовали место отдыха — установили стол и лавочки.

«Мы рады, что с каждым приходом наших эко-активистов лес становится чище. Проблема экологии важна для любой территории, включая Дмитровский округ, где живет, отдыхает, гуляет и работает множество людей», — прокомментировал участковый лесничий Иван Борисов.

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