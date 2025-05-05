Школьники из Черноголовки приняли участие в творческом фестивале

В Школе искусств Черноголовки прошел Московский областной открытый конкурс-фестиваль имени профессора Елены Макуренковой, ставший площадкой для творческого обмена. Мероприятие собрало юных музыкантов в возрасте от семи до 16 лет из 19 городов Подмосковья.

В течение двух дней на сцене Большого зала Школы искусств почти сто участников продемонстрировали свои таланты в номинациях «фортепиано», «скрипка» и «виолончель», исполнив произведения выдающихся композиторов 17-18 и 19-21 веков. По словам организаторов, репертуар конкурсантов охватил широкий спектр эпох и стилей, позволяя оценить разнообразие музыкальной палитры и исполнительское мастерство каждого участника.

Среди награжденных оказался представитель Черноголовки — виолончелист Александр Боярченко, ученик преподавателя Елены Гуровой. Музыкант удостоился звания Лауреата третьей степени.