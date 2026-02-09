Школьники из Черноголовки приняли участие в олимпиаде по истории

Учащиеся школ наукограда продемонстрировали высокие результаты на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. Интеллектуальные испытания, требующие не только знания дат и фактов, но и умения анализировать сложные исторические процессы, принесли округу новые поводы для гордости.

Успех ребят подтвердила начальник отдела образования городского округа Черноголовка Маргарита Гаврина. Она поздравила школьников и их наставников, отметив, что победа на таком уровне — это результат многомесячного упорного труда.

В число лучших знатоков региона вошли трое черноголовских школьников: Арсений Бусурин, Полина Вархотова и Андрей Ибрагимов.

Региональный этап олимпиады 2026 года в самом разгаре: он стартовал 12 января и продлится до конца февраля. История традиционно считается одним из самых массовых и в то же время сложных предметов, где участникам приходится писать эссе и работать с историческими проектами.