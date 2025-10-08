Школьники из Черноголовки примут участие во Всероссийской олимпиаде

С 13 октября в округе стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Этот конкурс, проводимый при поддержке Министерства образования Московской области, открывает двери для самых талантливых и амбициозных учеников местных школ, стремящихся продемонстрировать свои знания и способности.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады, который пройдет в наукограде, станет важным шагом для юных интеллектуалов. Состязания продлятся до 6 декабря, предоставляя школьникам возможность проявить себя в различных предметных областях.

«Участие в олимпиаде — это не только шанс проверить свои знания, но и стимул к дальнейшему развитию и углубленному изучению интересующих дисциплин. К участию в муниципальном этапе будут допущены только те ученики, которые успешно прошли предварительный школьный этап. Это гарантирует высокий уровень подготовки участников и конкурентную борьбу за звание лучших», — сообщили в администрации округа.

Ознакомиться с результатами школьного этапа и списком участников муниципального этапа можно на сайте администрации. Тестирование по ряду дисциплин будет проведено в онлайн-формате. Информацию о местах проведения очных туров муниципального этапа участники смогут получить у своих классных руководителей.