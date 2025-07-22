Школьники из Черноголовки отправились в экспедицию по Карелии

Стартовала ежегодная детская летняя геологическая экспедиция по северу Республики Карелия под названием «По следам поморов или Кемска волость». Мероприятие организует центр дополнительного образования «Малая академия наук Импульс» городского округа Черноголовка.
Ребят ждут две недели приключений в полевых условиях. В путешествие отправились 27 учащихся геошколы и трое студентов — под руководством педагогов Татьяны Ковальской и Анны Рубцовой.
Отправной точкой станет — поселок городского типа Лоухи. Откуда ребята поедут на четыре дня в район Хизоваара на берег озера Пингосальма — месторождение фукситовых сланцев, граната, пирита, кианита. После этого путь будет пролегать по рекам в села Шуерецкое и Беломорск.
Воспитанники соберут материал для будущих исследовательских работ и пополнения коллекции Геологического музея.
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