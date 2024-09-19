Школьники из Чехова вышли в полуфинал всероссийского молодежного конкурса

В полуфинал конкурса «Большая перемена» попали 18 старшеклассников из Чехова. Далее они сразятся за гранты до миллиона рублей, которые смогут потратить на свое образование и развитие.

Ученики 9-11 классов из школ № 3, 8, 9, 10, гимназий № 2 и 7, Любучанской и Новобытовской школы, а также из школ Чехов-2 и Чехов-3 приняли участие во второй смене полуфинала «Большой перемены».

Ребята прошли конкурсные этапы пятого сезона, посвященные Году семьи. Они выполняли задания, связанные с темой сохранения семейных ценностей и укреплением связи поколений.

Всего в полуфинал вышли 18 старшеклассников из Чехова. По итогу всех полуфиналов определят 1500 финалистов. Победители и призеры «Большой перемены» получат гранты от 100 тысяч до миллиона рублей, призы от партнеров проекта, а также смогут пройти стажировки в ведущих компаниях страны.

Отметим, что решающий этап конкурса пройдет в «Артеке» с 24 по 28 октября.

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