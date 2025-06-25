Школьники из Чехова вошли в финал конкурса «Большая перемена»

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» пройдет в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В мероприятии примут участие 700 учеников средних классов из разных регионов России, в том числе трое ребят из подмосковного Чехова.

«Большая перемена» — это проект Всероссийского сообщества детей и молодежи «Движение первых», который помогает учащимся раскрывать свои таланты, получать поддержку и находить друзей. В VI финале престижного конкурса свои силы попробуют трое талантливых молодых людей из муниципального округа Чехов: Платон Молоканов, ученик Новобытовской школы, Рената Шапка, учащаяся Новобытовской школы, и Анастасия Крыгина, воспитанница средней школы Чехов-2.

Главным призом для 300 победителей станет путешествие на поезде из Москвы до Владивостока. Это не только возможность увидеть красивые уголки страны, но и шанс получить новые впечатления и эмоции. Кроме того, педагоги-наставники триумфаторов получат возможность пройти очную образовательную программу от партнеров «Большой перемены» в Крыму весной 2026 года.