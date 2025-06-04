Школьники из Чехова стали призерами всероссийского фестиваля робототехники

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Одинцовском филиале МГИМО прошел восьмой всероссийский фестиваль робототехники «РобоСити-2025». На мероприятии присутствовали школьники, студенты, молодые инженеры и преподаватели более чем из 10 регионов страны.

Почти полторы тысячи школьников соревновались в «Сумо роботов», прохождении лабиринтов и других высокотехнологичных дисциплинах.

Инновационную разработку показали ученики из Новобытовской школы муниципального округа Чехов. Молодые люди состязались с еще 16 командами в гонках с управляемыми мини-роботами.

Механизм, созданный Максимом Казаряном и Вячеславом Юшиным, выделялся мощностью и маневренностью, что принесло им второе место. Выступление Максима Нефедова и Кирилла Чепухалина также было успешным — они завоевали бронзовую медаль.

Юношей к фестивалю подготовил их учитель информатики и робототехники Антон Чепухалин.