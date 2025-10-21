Сегодня 10:40 Школьники из Чехова стали победителями слета юнармейских отрядов 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

XXIII открытый слет юнармейских отрядов «Патриоты Подолья» прошел на базе «Дома Юнармии» в Подольске и был приурочен к 84-й годовщине битвы за Москву. В состязаниях участвовали 32 команды, 11 из которых представляли Чехов.

Каждая команда проходила восемь испытаний. Ребята на деле показывали свои знания воинских званий и истории, а также навыки разборки и сборка автомата, стрельбы, снаряжения магазина, преодоления полосы препятствий и марш-броска. Все ребята успешно справились с задачами, показав отличную подготовку и слаженную работу.

«Наверное, самое главное и основное то, что все отряды хорошо взаимодействуют друг с другом. Мы находим новых друзей, общаемся, интересно проводим время. Это очень ценно», — поделилась впечатлениями командир отряда «Орленок» из Чехова Виктория Назаренко.

Первое место среди команд Чехова завоевал — «Орленок» из Любучанская школы, второе — «Варяг» из лицея № 4, корпус Манушкино, третье — «Дохтуровцы» из Новобытовской СОШ.