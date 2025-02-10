Школьники из Чехова стали лауреатами регионального конкурса чтецов

Юные чтецы покорили жюри на региональном конкурсе художественного слова «На берегу Лопасни». Мероприятие состоялось в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».

Творческие таланты продемонстрировали школьники, зачитав произведения Александра Сергеевича Пушкина. В усадьбе, где в свое время проживали потомки великого поэта, прозвучали стихи в исполнении обучающихся общеобразовательных школ и студентов средних специальных учебных заведений Чехова.

Участники поразили жюри актерским мастерством и знанием творчества драматурга. За актерское мастерство, глубокое понимание текста и выразительное чтение чтецов наградили дипломами:

лауреат I степени — Семен Уланов, школа № 1;

лауреат II степени — Полина Хрипунова, школа Чехов-2, Матвей Денисов, Любучанская школа;

лауреат III степени — Марина Гладикова, Нерастанновская школа, Дарья Жилкина и Фёдор Гавриков гимназия № 7, Дарья Абрамова, школа № 8.

В День памяти Пушкина состоялся второй этап конкурса, первый прошел несколькими днями ранее.