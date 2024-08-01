Школьники из Чехова прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: Unsplash

Семь школьников из Чехова вошли в число полуфиналистов конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Среди лучших учащихся 8 −10 классов стали Владалина Дога, Виктория Горева, Ярослав Меркулов, Тимур Чепухалин, Дарья Сабаева, Софья Елизарова и Армен Арутюнян.

В ведомстве отметили, что по итогам всех полуфиналов определят 1,5 тысячи старшеклассников и 600 студентов СПО, которые перейдут к финальным испытаниям. Решающий этап для школьников состоится в октябре, а для учащихся колледжей — в ноябре. Лучшие из лучших получат призы от партнеров проекта, а также смогут пройти стажировки в ведущих российских компаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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