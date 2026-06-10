Школьники из Чехова приступили к сдаче ЕГЭ

Директор школы № 10 Константин Значков сообщил, что школа полностью готова к экзаменам. Он выразил надежду, что у ребят все получится, и экзамен пройдет в доброжелательной обстановке.

Выпускник Марк Юрченко сдает русский язык. Он готовился с 10-го класса и рассчитывает минимум на 70 баллов. Арина Кукорцева из гимназии № 7 начала готовиться только в этом году, но у нее хорошая база — она тоже надеется на 70 баллов и выше. Лилия из школы «Чехов-2» поступает во ВГИК на режиссера анимации и планирует написать экзамен минимум на 80–90 баллов.