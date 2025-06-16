Школьники из Чехова приняли участие в областном патриотическом фестивале

В Московской области состоялась молодежная патриотическая игра, приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В фестивале приняли участие 250 добровольцев в возрасте от семи до 20 лет из более чем 15 городских округов региона, в том числе делегация из Чехова.