Школьники из Чехова приняли участие в областном патриотическом фестивале
В Московской области состоялась молодежная патриотическая игра, приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В фестивале приняли участие 250 добровольцев в возрасте от семи до 20 лет из более чем 15 городских округов региона, в том числе делегация из Чехова.
От Чехова на мероприятие отправилась делегация от Ассоциации ветеранов СВО и «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». Под руководством опытных инструкторов команды проходили тематические локации и осваивали навыки начальной военной подготовки, тактической медицины, стрельбы, плетения маскировочных сетей, фрироупа, метания ядра и других дисциплин.
Почетными гостями стали депутат Государственной думы Александр Толмачев и региональный руководитель «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.
Отметим, что мероприятие прошло при поддержке коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.