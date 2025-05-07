Школьники из Чехова приняли участие в акции «Вахта Памяти»

Ученики гимназии № 7 приняли участие в ежегодной патриотической акции. Это мероприятие стало частью областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Вахта Памяти» проводится ежегодно перед Днем Победы, чтобы объединить поколения в общем стремлении почтить подвиги предков.

Каждый из участников поделился историей о выдающихся советских солдатах. Это помогло лучше осознать значимость их героизма.Такие примеры вдохновили всех присутствующих и напомнили о важности памяти тех, кто сражался за Родину. Помимо этого частью встречи стало торжественное возложение цветов к мемориалу, расположенному на улице Чехова.

Также не остались в стороне и ученики гимназии № 2 из поселка Васькино.

Это значимое событие будет проходить на территории муниципального округа Чехов вплоть до 9 мая.