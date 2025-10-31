Школьники из Чехова познакомились с работой росгвардейцев

Учащиеся кадетского класса лицея № 4 посетили масштабное мероприятие в Мытищах в рамках акции «Один день с „Росгвардией“. На встрече собрались 700 школьников из разных округов Подмосковья.

Ребята осмотрели технику, побывали за рулем служебных автомобилей вневедомственной охраны и бронированного автотранспорта, узнали о реагировании на чрезвычайные происшествия и тревожную сигнализацию. Организаторы представили выставку вооружения и специальной техники с возможностью примерить экипировку и попробовать свои силы в сборке оружия.

Демонстрационные фильмы позволили подробно ознакомиться с каждым подразделением «Росгвардии» и узнать о ведомственных военных институтах.

Офицеры Специальных отрядов быстрого реагирования «Гюрза» и «Булат» продемонстрировали, как обычно происходит задержание преступников. А мастер-класс Отряда мобильного особого назначения «Пересвет» познакомил участников мероприятия с различными моделями беспилотников и принципами их работы.