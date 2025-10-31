Школьники из Чехова познакомились с работой росгвардейцев
Учащиеся кадетского класса лицея № 4 посетили масштабное мероприятие в Мытищах в рамках акции «Один день с „Росгвардией“. На встрече собрались 700 школьников из разных округов Подмосковья.
Ребята осмотрели технику, побывали за рулем служебных автомобилей вневедомственной охраны и бронированного автотранспорта, узнали о реагировании на чрезвычайные происшествия и тревожную сигнализацию. Организаторы представили выставку вооружения и специальной техники с возможностью примерить экипировку и попробовать свои силы в сборке оружия.
Демонстрационные фильмы позволили подробно ознакомиться с каждым подразделением «Росгвардии» и узнать о ведомственных военных институтах.
Офицеры Специальных отрядов быстрого реагирования «Гюрза» и «Булат» продемонстрировали, как обычно происходит задержание преступников. А мастер-класс Отряда мобильного особого назначения «Пересвет» познакомил участников мероприятия с различными моделями беспилотников и принципами их работы.
«Ребятам такие мероприятия очень нравятся, они знакомятся с техникой, с вооружением. Здесь можно задать вопросы бойцам СОБРа. Также мы рассказываем, как поступить в высшие военные учебные заведения», — отметил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе Андрей Шелудченков.
Школьники с интересом погрузились в профессию защитника правопорядка с помощью мастер-классов и живого общения с сотрудниками силовых структур.