Школьники из Чехова посетили с экскурсией Российский университет транспорта

В рамках создания предпрофессиональных классов в гимназии № 7 учащиеся 11-х классов побывали в Российском университете транспорта. Ребята познакомились с учебными программами вуза, посетили студенческий лекторий и технопарк, а также поучаствовали в профессиональных пробах.

Ученикам 11«В» и 11«Г» гимназии № 7 во время экскурсии рассказали о программах Российского университета транспорта. Также ребята побывали в студенческом лектории и технопарке «Московский транспорт». Там они стали участниками профессиональных проб по направлению «Инженер 3D-печати». Школьники узнали о современных технологиях в транспортной отрасли и актуальных тенденциях этой сферы.

Учащихся впечатлило техническое оснащение учебного заведения. Преподаватели и студенты вуза рассказали о применении 3D-печати в транспортной сфере и показали проекты, разработанные в стенах учебного заведения.

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