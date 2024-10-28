Школьники из Чехова победили в конкурсе «Большая перемена»

Свыше 1500 учеников старших классов из разных регионов России приняли участие в финале конкурса «Большая перемена». Два школьника из Чехова оказались в числе победителей и призеров мероприятия.

На протяжении всего финала, который проходил на территории лагеря «Артек», ребята выполняли задания, приуроченные к Году семьи и посвященные ценностям, лежащим в основе деятельности «Движения Первых». Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поздравил школьников.

«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И не важно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призером. Вы — уже победители, ведь вы получили не только призы и награды, вы приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с вами на всю жизнь», — сказал он.

Два старшеклассника из Чехова оказались в числе победителей и призеров конкурса. Активист «Движения Первых» Новобытовской средней школы Ярослав Меркулов стал Победителем финала «Большой перемены», а активистка «Движения Первых» Любучанской средней школы Алиса Плюшкина удостоилась звания лауреата 2-й степени финала «Большой перемены».

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