Школьники из Чехова отправились в областной патриотический лагерь

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В учебно-методическом центре «Авангард» проходит первая из пяти запланированных профильных смен «Растим патриотов России!», в которой принимают участие порядка 600 школьников из 10 округов Московской области. Ребята были отобраны по итогам конкурса из более чем тысячи заявок.

Команда «Гроза» из школы № 3 муниципального округа Чехов, которые являются победителями семейного конкурса «Секреты дружного класса», стали участниками церемонии открытия смены. Торжественное мероприятие также посетили представители органов власти и общественных организаций.

В течение нескольких дней 60 участников «Движения первых» из муниципалитета посещают встречи с общественными деятелями и героями СВО, а также принимают участие в патриотических акциях. Завершится смена масштабной военно-спортивной игрой «Зарница 2.0».