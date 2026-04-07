Школьник из Сергиева Посада примет участие в международной олимпиаде по химии

С 15 по 23 апреля в Москве пройдет Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО-60). В состязании примут участие учащиеся более чем из 30 стран. Россию представит команда из 15 школьников, среди которых ученик Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского Михаил Туров.

Состав сборной РФ был представлен 6 апреля в Москве. В мероприятии принял участие директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Реут. Он рассказал о поэтапной подготовке российских школьников к международным стартам.

«Министерство просвещения особое внимание уделяет одаренным школьникам и работе с талантливыми детьми, и эта система выстроена и показала свою эффективность в последние годы», — отметил Александр Реут.

Отбор и подготовка участников международных олимпиад основываются на всероссийской олимпиаде школьников. В 2026 году заключительный этап ВсОШ по химии собрал около 490 участников. Около 50 победителей и призеров принимают участие в учебно-тренировочных сборах, по итогам которых проводятся установочные сборы для сильнейших участников, и уже из них формируется команда для поездки на олимпиаду.

Международная Менделеевская олимпиада по химии проводится с 1967 года и является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии. За это время состязание заслужило репутацию одного из самых значимых событий в мире науки и образования.

Олимпиада состоится на площадке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Руководителем сборной РФ выступает Вадим Еремин, профессор химического факультета МГУ, заместителем руководителя — Елена Еремина, доцент химического факультета МГУ.