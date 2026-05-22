Школьники из Богородского округа заняли 2 место в военно-спортивной игре

Региональный этап военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошел 19 мая в Преображенском оборонно-спортивном центре в Москве. Богородский округ представили ученики 3 «Б» казачьего класса центра образования № 21 и воспитанники объединения «Юнармия и ОВС» Центра допризывной подготовки молодежи.

Юные патриоты проявили силу духа, сплоченность и отвагу. Ребятам предстояло пройти непростые испытания, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи, состязание по знанию истории Отечества, викторину «Герои в форме». Кроме того, участники показали свои знания и навыки строевой подготовки, исполнительность и собранность, а также представили видеовизитку команды.

Кульминацией соревнований стала военно-тактическая игра «Лазертаг», в которой наши ребята вышли в финал и заняли второе место. Участники получили ценный опыт командной работы и проверили свои силы в нестандартных условиях, приближенных к реальным.