Школьники из Богородского округа стали призерами всероссийского конкурса

Завершился региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского. В нем приняли участие 148 школьников из 26 муниципалитетов.

Были представлены исследования по ботанике, зоологии, химии, физике, наукам о Земле, медицине и компьютерному моделированию. Также работали секции по истории, лингвистике, искусствоведению, краеведению, психологии, экономике и праву.

25 марта стали известны результаты по Богородскому округу. Напомним, воспитанники учебных групп «Юные исследователи окружающей среды» и «Экологический мониторинг» (руководитель — Екатерина Толстунова) Центра образования для детей и взрослых приняли участие в конкурсе. Были представлены три исследовательских экологических проекта в секции «Биология. Химия. Экология. Науки о Земле» и один проект в секции «История. Обществознание. Человек в истории. Экономика».

Защита исследовательских работ проходила в форме стендовой сессии. Ребята представили свои разработки в виде плакатов, иллюстрирующих их методы исследования и результаты, после чего ответили на многочисленные вопросы экспертной комиссии. Юные экологи достойно справились с задачей — в итоге все представленные работы стали призерами конкурса. Наталья Апарина, Тимофей Колышев, Арина Чеснокова с исследовательской работой «Изучение степени загрязнения воздушной среды на территории памятника природы областного значения „Дендрологический парк „Волхонка“» стали призерами первой степени.

Артур Дорофей, Дарья Мухина, Алиса Смирнова с проектом «Изучение качества питьевой воды в городе Ногинске и оценка эффективности фильтров для воды», а также Полина Бессуднова, автор проектной работы «Щавелихинская роспись» (мотивы природы в творчестве юных экологов ДЭКЭ «Шерна»), удостоены звания призеров второй степени.

Дарья Денисова, Дарья Емельянова, Мария Харчева — авторы исследования «Изучение экологического состояния Черноголовского пруда» — стали призерами третьей степени.

Все итоги регионального этапа конкурса будут подведены до 28 марта.