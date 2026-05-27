Школьники из Богородского округа стали призерами «Президентских состязаний»

25 мая в городском округе Щелково прошел финал «Президентских состязаний», и команда Богородского округа смогла попасть в тройку сильнейших. На одной площадке собрались 17 лучших и сильнейших команд из 14 муниципалитетов Подмосковья.

Каждый участник прошел строгий отбор и вышел на арену с желанием доказать, что именно его команда достойна представлять область на всероссийском уровне.

Ребята из шестого класса Центра образования № 45 Богородского округа успешно выступили в спортивном многоборье, подвижных играх, легкоатлетической эстафете и теоретическом конкурсе. Помогал и поддерживал ребят тренер Александр Бажанов. В итоге команда завоевала серебряную награду.

Как отмечают организаторы, «Президентские состязания» проходят в Подмосковье с 2010 года и уже стали хорошей спортивной традицией.