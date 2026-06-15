Школьники из Богородского округа сдали ЕГЭ на 100 баллов

В этом году сразу несколько ребят набрали высший балл на экзаменах по литературе, химии и истории. Это результат не только их собственных усилий, но и ежедневной работы педагогов.

Литературу на 100 баллов сдали Кира Кудрявцева и Елена Мукминова из Центра образования № 4, а также Полина Челомбиева из Ломоносовского лицея. Наставники девочек — Елена Аксакова и Ольга Потапова. Два стобалльника из одной школы — это настоящий педагогический подвиг и пример того, как любовь к слову и тонкое понимание художественного текста могут привести к блестящему результату.

Химию на 100 баллов сдали Юлия Лебедева из Центра образования № 5, а также Максим Махалов и Меланья Приходько из Ломоносовского лицея. Их наставники — Анна Казакова и Лариса Андрианова. Школьники доказали, что точные науки покоряются настойчивым и увлеченным.

Роман Марков из Центра образования № 10, воспитанник Натальи Поротниковой, набрал 100 баллов по истории. Юноша доказал, что знание истории — это не просто даты и события, а понимание судьбы страны и ее героев.

Каждый из этих выпускников — пример для подражания. Их успех будет вдохновлять других школьников не бояться трудностей, смело ставить высокие цели и упорно идти к ним. Администрация округа также выразила отдельные слова благодарности учителям за ежедневный труд, терпение, душевную щедрость и веру в учеников.