Школьники из Богородского округа прошли курс профориентации

Девятиклассники Центра образования № 35 приняли участие в профессиональных пробах, организованных Ногинским колледжем. Ребятам выпала уникальная возможность погрузиться в мир современных профессий и практических навыков, необходимых будущим специалистам.

На занятиях «Frontend-разработка на Python» ребята узнали об основах программирования на популярном языке Python. Под руководством опытных наставников они создали собственные проекты, смогли освоить базовые принципы фронтенд-разработки. Школьники научились писать простейшие скрипты, понимать структуру HTML/CSS и начали постигать искусство проектирования удобных и функциональных интерфейсов.

В рамках второго направления участники познакомились с работой специалиста по контролю качества. Слушателям разъяснили, почему важна каждая деталь в производственном процессе и как выявление дефектов влияет на конечный результат. Школьники освоили работу с профессиональными инструментами измерения: штангенциркулем, микрометром, нутромером.

Особое внимание было уделено возможностям профессионального роста и развития будущих специалистов. Подобные встречи помогают ребятам определиться с выбором дальнейшего пути и формируют понимание важности правильного выбора профессии в юном возрасте.