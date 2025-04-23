Школьники из Богородского округа присоединились к экологической акции

Ученики Центра образования из Богородского округа приняли участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню Земли. Они выращивали семена полезных культур, которые позже высадят в школьном огороде.
Каждый год 22 апреля отмечается Всемирный день Земли. Этот праздник призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам.
Учащиеся из Центра образования «Богородский» продолжают вносить свою лепту в сохранение планеты. Ежегодно в стенах школы проводятся экологические акции.
В этом году третьеклассники под руководством педагогов учились выращивать семена полезных культур. Ребята прорастили рассаду: огурцы-корнишоны и помидоры черри. Чуть позже дети высадят растения у себя на огороде или поделятся с близкими и друзьями.
Акция стала важным этапом в процессе экологического воспитания учащихся. Это мероприятие помогает детям лучше понимать важность сохранения окружающей среды и развивать практические навыки ухода за растениями.
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