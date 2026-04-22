Школьники из Богородского округа приняли участие во всероссийской олимпиаде

Финал национальной технологической олимпиады по профилю «Гибкая и молекулярная электроника» проходил с 13 по 18 апреля. Организатором мероприятия выступил Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы.

В этом году олимпиада проводилась в одиннадцатый раз. За это время она охватила более одного миллиона школьников и студентов со всех регионов России и из 77 зарубежных стран.

Честь Центра образования «Богородский» защищала команда, работавшая над проектом высшей сложности — разработкой датчика для «умной» гибкой кожи (руководитель — педагог Сучкова Анна). По итогам соревнования команда стала единственной, кто получил специальную номинацию от жюри — диплом за оригинальность решения.

Экспертный совет, состоящий из ведущих ученых и инженеров отрасли, подводя итоги, отметил ключевую деталь: ребята предложили нетривиальный инженерный подход. Жюри подчеркнуло смелый, перспективный и свежий взгляд на проблему.