Школьники из Богородского округа приняли участие в патриотической смене лагеря

Четвероклассники Центра образования № 2 из Богородского округа приняли участие во второй тематической смене «Юные патриоты Подмосковья». Мероприятие проходило на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городе Одинцово.

Участниками смены стали победители Московского областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых», а также всероссийского проекта «Орлята России» в 2025 году. Во второй смене приняли участие более 600 человек.

Ребята из Богородского округа вместе со своим педагогом Татьяной Синельниковой участвовали в фестивале хоров «Песни Орлят России», фестивале талантов «Равнение на Россию», видеоквизе «Что я знаю о России» и киноуроке «Наследники Победы», акции «Российский триколор», конкурсе рисунков «Моя смена в лагере Авангард», фотоквесте. А также занимались строевой подготовкой, робототехникой, туризмом и ориентированием, собирали и разбирали автомат, играли в лазертаг.

Участниками следующей смены станут учащиеся 5-11 классов и активисты подмосковного отделения «Движения Первых». В течение всего лета на базе центра «Авангард» пройдут профильные тематические смены «Юные патриоты России» и «Растим патриотов России». Их участниками станут более четырех тысяч ребят с четвертого по 11 классы.