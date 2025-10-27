Школьники из Богородского округа приняли участие в математическом фестивале

В Орехово-Зуеве 26 октября прошел Математический фестиваль для школьников 4-6 классов. Событие собрало около 500 талантливых учащихся из Москвы и Подмосковья.

Команду Богородского округа представляли ученики 4 «Э» класса «Центра образования № 8». Они продемонстрировали отличное владение школьной программой и навыками публичной защиты решений сложных задач.

Участники проявили не только логическое мышление, но и творческий подход, что стало залогом их успеха. Защита работ перед жюри требовала от ребят не только правильных ответов, но и четких обоснований своих решений.

Достижения команды из Богородского округа особенно впечатляют на фоне жесткой конкуренции. В этом году первое место не было присуждено, что подчеркивает высокий уровень подготовленности всех участников и строгие критерии оценки.

В таких условиях диплом фестиваля становится важным свидетельством интеллектуального потенциала, целеустремленности и усердия школьников.