Школьники из Богородского округа приняли участие в марафоне «Наследники Победы»

Важным событием стала «Вахта Памяти» — почетное дежурство у памятных мест, где собрались ребята из разных образовательных учреждений. Учащиеся Центра образования № 10 несли вахту у памятника «Зенитка» на пересечении улиц Текстилей и Декабристов. Кадеты Ногинского корпуса имени Героя Советского Союза Бориса Громова стояли на посту у Мемориала погибшим землякам, расположенного на территории Центра образования № 21. Старшеклассники из Центра образования № 4 дежурили у дома Вали Богоявленской и мемориала, посвященного Великой Отечественной войне.

Перед началом почетной смены проходили митинги с возложением цветов и минутой молчания. Также в школах провели тематические линейки, уроки мужества, ребята принимали участие в акциях, таких как «Георгиевская лента», «Стихи Победы» и других, направленных на сохранение памяти о героях.