Школьники из Богородского округа приняли участие в марафоне «Наследники Победы»
Богородский округ встречает День Победы широкомасштабным марафоном «Наследники Победы». В преддверии 80-летия Победы школьники муниципалитета активно участвовали в патриотических мероприятиях, посвященных подвигам защитников Родины.
Важным событием стала «Вахта Памяти» — почетное дежурство у памятных мест, где собрались ребята из разных образовательных учреждений. Учащиеся Центра образования № 10 несли вахту у памятника «Зенитка» на пересечении улиц Текстилей и Декабристов. Кадеты Ногинского корпуса имени Героя Советского Союза Бориса Громова стояли на посту у Мемориала погибшим землякам, расположенного на территории Центра образования № 21. Старшеклассники из Центра образования № 4 дежурили у дома Вали Богоявленской и мемориала, посвященного Великой Отечественной войне.
Перед началом почетной смены проходили митинги с возложением цветов и минутой молчания. Также в школах провели тематические линейки, уроки мужества, ребята принимали участие в акциях, таких как «Георгиевская лента», «Стихи Победы» и других, направленных на сохранение памяти о героях.