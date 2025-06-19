Школьники из Богородского округа приняли участие в игре от «Мособлгаза»

Центр образования «Богородский» присоединился к областному профориентационному проекту «Безопасные каникулы с Мособлгаз». Для учащихся организовали командную игру «Инвизибл».

Участникам предстояло провести газ на вымышленной планете, решая различные задачи и обучаясь основам работы газовиков. Команда «Богородские мастера» продемонстрировала отличные навыки и заняла второе место среди всех команд Московской области.

Старшеклассники также получили шанс на практическое обучение во время занятия «Кадровый резерв». Они ознакомились с работой районной эксплуатационной службы и самостоятельно выполнили ряд задач: проверяли трубы на утечку, накладывали бандажи на аварийные участки и регулировали давление в системе.

Такой опыт позволяет школьникам лучше понять важность профессий в газовой отрасли и задуматься о будущей карьере.