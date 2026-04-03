Школьники из Богородского округа посетили центр космической разведки

Школьники Богородского округа получили уникальную возможность на один день окунуться в особый мир, где выполняется сложнейшая и сверхответственная миссия. 31 марта ученики седьмого класса Центра образования № 83 посетили Главный центр разведки космической обстановки.

Главный центр разведки космической обстановки — не просто воинская часть, это уникальный интеллектуальный и технологический щит России в космосе. Перед специалистами центра стоит особая задача: быть всевидящим оком России в космосе, своевременно обнаруживать любые недружественные действия, а также в случае опасности корректировать работу пилотируемых и управляемых космических аппаратов. Центр является прямым наследником и продолжателем дела Центра контроля космического пространства (ЦККП), созданного в 1965 году.

Во время экскурсии военнослужащие центра поделились с юным слушателями интересными фактами из истории данного учреждения. Для школьников провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях, по химической защите и тушению пожара, познакомили с новыми видами оружия. Для ребят также организовали чаепитие с баранками в настоящей землянке.

«Мы и не думали, что все так серьезно! Теперь понятно, почему наша армия такая сильная, даже в космосе», — поделились впечатлениями участники экскурсии.