Школьники из Богородского округа побывали в инновационном комплексе на ВДНХ

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ребята из Богородского округа посетили уникальный инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. В рамках проекта «Мир профессий» они познакомились с профессией IT-специалиста.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ собрал лучшие мировые и отечественные образовательные программы более чем по 40 самым востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего.

Почти сто школьников из Богородского округа приняли участие в профессиональных пробах по специальностям «SMM-менеджер», «Разработчик компьютерных игр», «Робототехник, инженер по автоматизации технологических процессов».

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Проект «Мир профессий» — это профессиональная проверка, которая помогает ребятам определиться с выбором специальности в будущем. Появление новейших технологий, инновационных отраслей бесспорно меняет ситуацию и на рынке труда. Поэтому так важно помочь ребятам сориентироваться в этом море информации для дальнейшего успешного профессионального самоопределения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «Неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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