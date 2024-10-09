Школьники из Богородского округа побывали в инновационном комплексе на ВДНХ

Ребята из Богородского округа посетили уникальный инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. В рамках проекта «Мир профессий» они познакомились с профессией IT-специалиста.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ собрал лучшие мировые и отечественные образовательные программы более чем по 40 самым востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего.

Почти сто школьников из Богородского округа приняли участие в профессиональных пробах по специальностям «SMM-менеджер», «Разработчик компьютерных игр», «Робототехник, инженер по автоматизации технологических процессов».