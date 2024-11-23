Школьники из Богородского округа побывали на фабрике елочных игрушек

Второклассники Центра образования № 3 посетили фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде. Для ребят организовали экскурсию в музей и по цехам предприятия, а также провели мастер-класс по росписи стеклянных шаров.

Экскурсия началась с посещения музея елочных игрушек. Школьникам показали новогодние украшения начиная от старинных до современных. Ребята увидели пушистые елочки, где каждую нарядили в определенном стиле. На экскурсии дети встретили самого Деда Мороза. После хороводов, новогодних песен все желающие сфотографировались с новогодним волшебником.

Ребята побывали и в цехах самой фабрики по изготовлению игрушек. Дети увидели процесс надувания стеклянных шаров, их окрашивания, росписи и нанесения узора. Гостям подробно рассказали о технологии создания елочных игрушек. До сих пор на фабрике мастера изготавливают их вручную.

После экскурсий ребят ждал мастер-класс по росписи стеклянных шаров. Каждый школьник получил в подарок по елочной игрушке.

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