Школьники из Богородского округа побывали на экскурсии в Карелии

Учащиеся Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева совершили увлекательное путешествие по живописным просторам Карелии. Поездка получилась насыщенной и познавательной, каждый день дарил ребятам новые открытия и незабываемые эмоции.

Летние каникулы в самом разгаре и продолжают дарить ребятам из Богородского округа яркие, незабываемые впечатления. Юные путешественники смогли посетить и познакомиться с такими самобытными городами республики, как Петрозаводск, Медвежьегорск, Сортавала, Кондопога.

Школьникам представилась уникальная возможность полюбоваться величественными водопадами, спуститься в жерло древнего потухшего вулкана. Невероятный выброс адреналина пережили участники во время экстремального сплава по бурной реке Шуя.

Особым пунктом в программе была встреча с культурой и историей края. Ребята побывали в настоящей шаманской юрте, проведя время с дружелюбными хаски и погрузившись в волшебный мир органной музыки. А посещение финских оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны напомнило им о стойкости советских солдат, отстоявших родную землю.

Карелия покорила сердца юных туристов своей суровой красотой, богатой историей и радушным гостеприимством.