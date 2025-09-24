Школьники из Богородского округа побывали на экскурсии на ВДНХ

Для 100 учащихся была организована региональная профориентационная экскурсия в самое крупное и известное выставочное пространство столицы — Всероссийский выставочный центр. Ребята из Богородского округа отправились в увлекательную и познавательную поездку.

Ученики Центра образования № 21 приняли участие в экскурсии, посвященной истории атомной промышленности России, отмечающей свое 83-летие 28 сентября. Школьники посетили четыре зала музея: «Советский атомный проект», «Время мечтать», «Современная атомная промышленность» и уникальный музейный объект — «Атомариум», где представлена гигантская макетированная копия ядерного реактора.

Кульминацией поездки стало шоу «Атомная симфония» — мультимедийное представление для наглядного объяснения принципов работы атомного реактора и популяризации идей устойчивого развития энергетики.

Прогулка по тематическим залам вызвала огромный интерес у школьников, познакомила их с удивительным миром атомной индустрии и подчеркнула значимость профессии инженера-ядерщика и специалиста атомной отрасли. Возможно, после этого посещения кто-то из них всерьез задумается о выборе будущей профессии именно в этой сфере.

А ребята из Центра образования № 1 провели день на уникальной интерактивной выставке роботов «Роботостанция». В просторном павильоне школьники смогли познакомиться с разнообразными экспонатами. Здесь представлены десятки современных роботов, демонстрирующих передовые инженерные разработки, автономные транспортные средства, механические руки, способные манипулировать предметами, и даже гуманоидные андроиды, которые могут воспроизводить человеческий голос и мимику.