Школьники из Богородского округа побывали на экскурсии на ферме

Экскурсия на ферму была организована для учащихся пришкольного лагеря Центра образования № 83. Школьники узнали много познавательных фактов о животных, увидели больших крокодилов и маленьких обезьянок и даже погладили дикобраза.

Юные гости окунулись в мир дикой природы. На ферме дети познакомились с различными видами крокодилов. Ребята получили море положительных эмоций и огромное удовольствие от увиденного.

А в конце экскурсии детей ждало самое интересное — занимательный мастер-класс. Школьники постигли премудрости изготовления домашнего сыра. А именно — мягкого рассольного самопрессующегося. Ребята внимательно и увлеченно слушали ведущего-повара и следили за всеми кулинарными манипуляциями, чтобы затем попробовать себя в роли сыроделов.

А потом была дегустация готовой продукции, которую запивали ароматным чаем из старинного самовара.