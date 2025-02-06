Школьники из Богородского округа победили в региональном этапе экологического конкурса

Воспитанники учебной группы Центра образования для детей и взрослых «Экологический практикум» из Богородского округа Софья Пестова и Нарек Варпетян представили свой проект в номинации «Ботаника и экология растений». Ребят подготовили руководители Инна Кудинова и Екатерина Толстунова.

Участие во Всероссийском конкурсе в этом году примут около восьми тысяч учащихся от 10 до 18 лет. Ребята выполнят исследовательскую или проектную работу в области фундаментальной, прикладной науки или технического творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что до 2026 года планируют обновить еще 20 ДК и школ искусств.