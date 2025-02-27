Школьники из Богородского округа победили в областном конкурсе чтецов

Региональный конкурс чтецов для обучающихся с неродным русским языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык» прошел в Корпоративном университете развития образования. Среди победителей — школьники Богородского округа.

Конкурс провели для повышения мотивации к изучению русского языка и литературы у школьников с неродным русским языком.

Участие приняли ребята из разных городов Московской области, среди них — школьники из Богородского округа.

Рубен Чахмахчан — обучающийся второго класса Центра образования № 12, Камила Абдурахманова — обучающаяся восьмого класса Центра образования № 9 имени Маршала Жукова, Асаль Ахмедова — обучающаяся девятого класса Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева.

По итогам конкурса Рубен Чахмахчан и Камила Абдурахманова стали победителями в своих возрастных группах. Асаль Ахмедова стала призером в возрастной группе 9-11 класс.

Организаторы конкурса поздравили всех победителей и призеров, пожелали им дальнейших творческих свершений. Конкурс показал важность повышения мотивации к изучению русского языка и русской литературы у обучающихся.