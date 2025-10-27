Школьники из Балашихи стали призерами Международной космической олимпиады

Ученик десятого класса гимназии № 1 Ярослав Мишуровский вошел в число лучших участников 33-й Международной космической олимпиады, заняв почетное второе место в основном этапе среди 130 конкурсантов. В отборочном туре приняли участие 222 школьника 8–11-х классов из Балашихи, которые проходили квалификационный раунд по физике, информатике и математике, а также представляли предварительные проекты.

По итогам этого этапа в основной тур прошли восемь лучших ребят из семи образовательных учреждений Балашихи. Помимо Ярослава Мишуровского, призером олимпиады стала и ученица десятого класса школы № 6 Анастасия Кавкайкина.

Участники олимпиады не только демонстрировали свои знания и навыки в творческих турах и защите научных проектов, но и получили уникальную возможность пообщаться с представителями предприятий ракетно-космической отрасли. Кроме того, школьники вышли на видеосвязь с космонавтами, включая Героя России, летчика-космонавта Олега Кононенко.

33-я Международная космическая олимпиада проходит в рамках Международного аэрокосмического фестиваля и приурочена к важным юбилеям: 70-летию космодрома «Байконур», 60-летию первого выхода человека в открытый космос и 50-летию первого международного полета по программе «Союз–Аполлон». Такие мероприятия способствуют развитию интереса у молодого поколения к космическим наукам и технологиям, вдохновляя будущих исследователей и ученых.