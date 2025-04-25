Школьники из Балашихи стали призерами Единой школьной лиги по шахматам

В Балашихе завершился финал Единой школьной лиги по шахматам, собравший команды из Подольска, Дубны, Щелкова и местной школы № 4, представлявшей городскую команду «Атом». Мероприятие прошло в исторической усадьбе Горенки.

В ходе пяти туров турнира не было явного фаворита.

«Все идут очень одинаково. Нет каких-то там сухих побед 6-0, 5-1 — таких нет. То есть, они играют примерно равно. Есть ребята — кандидаты в мастера спорта», — сказал руководитель Единой школьной лиги Московской области Александр Зайцев.

Команда из Балашихе была с молодым составом. Самый младший участник — девятилетний шахматист.

По итогам турнира победителем стала команда из Щелкова, второе место заняли ребята из Дубны, а бронзовым призером стали балашихинские школьники. Кроме того, представительница команды «Атом» Карина Сидоркина была признана лучшим игроком среди девушек.

Единая школьная лига Московской области, инициированная губернатором Андреем Воробьевым, продолжает развиваться, привлекая все больше школьников к занятиям шахматами и другим видам спорта.