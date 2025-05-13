Школьники из Балашихи стали победителями всероссийского фестиваля

Ученики гимназии № 1 города Балашихи одержали победу на всероссийском фестивале музейных экспозиций, организованном в рамках проекта «Без срока давности». Ребята стали лучшими в номинации «За привлечение обучающихся к тематике проекта», продемонстрировав глубокое вовлечение в изучение исторической памяти.

Церемония подведения итогов фестиваля и международного конкурса сочинений прошла в Музее Победы. Проект «Без срока давности» направлен на сохранение памяти о жертвах нацизма и вовлечение молодежи в исследование трагических страниц Великой Отечественной войны. В этом году он объединил сотни тысяч школьников и студентов: около 700 тысяч сочинений и более 3500 музейных экспозиций были представлены на конкурс.

Фестиваль музейных экспозиций призван увековечить память о мирных жителях, пострадавших от военных преступлений нацистов и их пособников, а также рассказать о событиях тех лет через творческие работы молодежи. Победа балашихинских гимназистов подчеркивает их вклад в сохранение исторической правды и воспитание патриотизма.

Успех гимназии № 1 — это пример того, как молодое поколение Балашихи активно изучает и передает память о подвигах и жертвах прошлого, внося свой вклад в проект национального значения.